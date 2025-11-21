Šta nas danas čeka u menjačnicama i kako će uticati na stanje u novčaniku?

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Šta nas danas čeka u menjačnicama i kako će uticati na stanje u novčaniku?

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2745, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto. Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,6684, što je za 0,2 više nego juče. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,1 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,6 odsto. (Telegraf Biznis/Tanjug)
