Beč - Zvezda RASPRODATO!

Košarkaše Crvene zvezde večeras od 21 sat u Valensiji očekuje jako važan meč 12. kola Evrolige protiv istoimene domaće ekipe, a pravo iz Španije će se crveno-beli uputiti za Beč gde u nedelju od 18 sati gostuju novajliji u AdmiralBet ABA ligi, u sklopu osmog kola grupe B.

U Beču se očekuje pravi spektakl na tribinama i velika podrška za Zvezdu, a klub iz glavnog grada Austrije je danas objabio da su sve karte za utakmicu rasprodate. Bečlije su na instagramu napisale "Rasprodati smo za meč godine". Crveno-beli, za razliku od Evrolige, ne blistaju u AdmiralBet ABA ligi u kojoj imaju skor 3-3, dok je Beč na učinku 2-4. A post shared by Basketball Club Vienna (@bc.vienna)