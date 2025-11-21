Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Fenerbahče u 12. kolu Evrolige

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Fenerbahče u 12. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana nastavljaju svoj evroligaški put, koji za sada i ne ide baš najbolje, a ovoga puta će na domaćem terenu igrati protiv turskog Fenerbahčea, aktuelnog šampiona ovog takmičenja u okviru 12. kola najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

Posle šokantnog poraza od Asvela u Francuskoj i nimalo prijatne atmosfere koja se stvorila u svlačionici, Željko Obradović i njegov tim imaju imperativ pobede. Crno-beli moraju da se "iščupaju" iz mini-krize, a bolji način za to od skalpa nad jednim od glavnih favorita u Evroligi teško da postoji. "Parni valjak" će ponovo igrati pred dupke punom Beogradskom arenom, što uvek sluti na spektakl, a podrška navijača biće preko potrebna u okršaju sa ekipom Šarunasa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Zvezda "nepobediva" u Beogradu, može li tako i u gostima?

Zvezda "nepobediva" u Beogradu, može li tako i u gostima?

Sportske.net pre 20 minuta
Hvatanje zaleta preko evropskog šampiona

Hvatanje zaleta preko evropskog šampiona

Politika pre 10 minuta
Partizan dočekuje šampiona Evrope

Partizan dočekuje šampiona Evrope

RTV pre 40 minuta
Zvezda gostuje kod neugodne Valensije

Zvezda gostuje kod neugodne Valensije

RTV pre 40 minuta
Zvezda gostuje kod neugodne Valensije

Zvezda gostuje kod neugodne Valensije

RTS pre 2 sata
Najbolji način da izađeš iz krize jeste da pobediš šampiona Evrope

Najbolji način da izađeš iz krize jeste da pobediš šampiona Evrope

RTS pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Valensija - Zvezda u 12. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Valensija - Zvezda u 12. kolu Evrolige

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaEvroligaParni valjakFenerbahčeFrancuskakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Zvezda "nepobediva" u Beogradu, može li tako i u gostima?

Zvezda "nepobediva" u Beogradu, može li tako i u gostima?

Sportske.net pre 20 minuta
Hari Kejn na naslovnici i najjasniji znak da će biti bomba leta!

Hari Kejn na naslovnici i najjasniji znak da će biti bomba leta!

Sportske.net pre 5 minuta
Filip Petrušev upitan o prelasku u Partizan: Odgovor je šokirao sve!

Filip Petrušev upitan o prelasku u Partizan: Odgovor je šokirao sve!

Hot sport pre 0 minuta
„Imam osećaj da su ljudi u Teleoptiku članovi porodice”

„Imam osećaj da su ljudi u Teleoptiku članovi porodice”

Sportski žurnal pre 0 minuta
"Upravo sam video pljačku u evroligi" Sudije pogurale Real do pobede i izazvale haos: As Žalgirisa iz besa šutirao klupu…

"Upravo sam video pljačku u evroligi" Sudije pogurale Real do pobede i izazvale haos: As Žalgirisa iz besa šutirao klupu, čuveni košarkaš osuo paljbu na mrežama

Kurir pre 0 minuta