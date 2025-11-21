Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Fenerbahče u 12. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana nastavljaju svoj evroligaški put, koji za sada i ne ide baš najbolje, a ovoga puta će na domaćem terenu igrati protiv turskog Fenerbahčea, aktuelnog šampiona ovog takmičenja u okviru 12. kola najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

Posle šokantnog poraza od Asvela u Francuskoj i nimalo prijatne atmosfere koja se stvorila u svlačionici, Željko Obradović i njegov tim imaju imperativ pobede. Crno-beli moraju da se "iščupaju" iz mini-krize, a bolji način za to od skalpa nad jednim od glavnih favorita u Evroligi teško da postoji. "Parni valjak" će ponovo igrati pred dupke punom Beogradskom arenom, što uvek sluti na spektakl, a podrška navijača biće preko potrebna u okršaju sa ekipom Šarunasa