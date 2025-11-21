Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Partizan - Fenerbahče, biće gusto, ali ova stvar će presuditi

Dupli program u Evroligi kada su večiti rivali u pitanju gledamo ovog petka u dvanaestom kolu.

Partizan će prvi na teren, od 20:30 u Beogradskoj areni igra utakmicu protiv Fenerbahčea u nadi da poraz od Asvela može da ostane iza. Crno-beli su poraženi od najgoreg tima takmičenja sedam dana ranije 88:87, trener Željko Obradović bio je besan na svoje košarkaše zbog korišćenja mobilnog telefona u svlačionici, a u međuvremenu je dobio vreme za trening, pošto je duel protiv Igokee u ABA ligi odložen. U ovom momentu Partizan ima skor 4-7 u Evroligi, Fenerbahče ne