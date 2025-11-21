Otvorena Francuska nedelja – svetla Pariza na ulicama Beograda

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Otvorena Francuska nedelja – svetla Pariza na ulicama Beograda
U Beogradu je večeras otvorena 13. Francuskanedelja, s ciljem promocije istorijskih, kulturnih i poslovnih veza između Srbije i Francuske, a pod sloganom "Svetla Pariza na beogradskim ulicama". Početak Francuske nedelje vezuje se za popularni običaj u Francuskoj – doček mladog francuskog vina "Novi Božole", koje su zvanice Francusko-srpske privredne komore, kao organizatori događaja u Srbiji, degustirale na svečanom otvaranju u Beogradu. Događaj je okupio stotine
