Danas je sveti Nektarije Eginski Veruje se da ova molitva leči sve bolesti, a nerotkinje se ovom svecu mole za porod!

Alo pre 2 sata
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, grčkog monaha nad čijim su se moštima, prema brojnim svedočenjima, dešavala čuda.

Smatra se jednim od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva. Veruje se da one imaju isceliteljske moći i da pomažu onima koji boluju od teških bolesti, a naročito obolelima od raka. Sveti Nektarije Eginski je bio nastojnik manastira na ostrvu Egina pored Atine. Živeo je polovinom devetnaestog veka, a preminuo je 1920. godine. Sveti Nektarije Eginski je svetitelj kojem se pripisuje više od 2.000 čuda. Po pravoslavnom verovanju, isceljenje uz Svetog Nektarija
