Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Auto magazin pre 21 minuta
Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Mercedes-Benz ima jedinstvenu saradnju sa evropskim vatrogasnim udruženjima.

Po prvi put je sprovedena zajednička vežba sa ekipama za hitne intervencije koristeći nova Mercedes-Benz vozila... Pogledajte: Nova tragedija u automobilu Tesla - probleme imali i vatrogasci (foto). Ova inicijativa, koju zajednički sprovode Mercedes-Benz AG i Udruženje za podršku nemačke protivpožarne zaštite (vdfb), ima za cilj da vatrogascima pruži mogućnost za obuku na modernim vozilima. Ovo im je omogućilo da uštede dragoceno vreme i bezbednije rade tokom
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Nemci grade najveće baterijsko skladište energije u Evropi

Nemci grade najveće baterijsko skladište energije u Evropi

Auto magazin pre 2 sata
Koji polovnjaci su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

Koji polovnjaci su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

B92 pre 14 sati
Novi TÜV Report: Koji automobili su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

Novi TÜV Report: Koji automobili su najpouzdaniji, a koji imaju najviše grešaka?

Auto blog pre 23 sata
Ovi automobili prazne džepove Srba: Objavljena lista najskupljih kvarova, mehaničari upozoravaju koje modele nikako ne kupovati…

Ovi automobili prazne džepove Srba: Objavljena lista najskupljih kvarova, mehaničari upozoravaju koje modele nikako ne kupovati

Kurir pre 24 sata
Kraj za Mercedes-AMG C63 u maju 2026. godine

Kraj za Mercedes-AMG C63 u maju 2026. godine

Auto blog pre 3 dana
Auto EXPO 2025 – Najveći auto događaj u Kragujevcu

Auto EXPO 2025 – Najveći auto događaj u Kragujevcu

Auto blog pre 2 dana
Novi električni Mercedes-AMG izaziva Porsche Cayenne-a FOTO

Novi električni Mercedes-AMG izaziva Porsche Cayenne-a FOTO

B92 pre 2 dana

Ključne reči

MercedesMercedes BenzNemačkaTesla

Automobili, najnovije vesti »

Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Auto magazin pre 21 minuta
Leapmotor Lafa 5 Cabrio

Leapmotor Lafa 5 Cabrio

Auto blog pre 1 sat
Stručnjaci objasnili: Evo zašto nije dobro prati automobil na ekstremno niskim temperaturama?

Stručnjaci objasnili: Evo zašto nije dobro prati automobil na ekstremno niskim temperaturama?

Kurir pre 46 minuta
Lista finalista u izboru za Severnoamerički automobil godine 2026

Lista finalista u izboru za Severnoamerički automobil godine 2026

Auto blog pre 1 sat
Genesis G90 Wingback concept

Genesis G90 Wingback concept

Auto blog pre 2 sata