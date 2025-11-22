Mercedes-Benz i evropske vatrogasne ekipe treniraju zajedno spašavanje putnika

Mercedes-Benz ima jedinstvenu saradnju sa evropskim vatrogasnim udruženjima.

Po prvi put je sprovedena zajednička vežba sa ekipama za hitne intervencije koristeći nova Mercedes-Benz vozila... Pogledajte: Nova tragedija u automobilu Tesla - probleme imali i vatrogasci (foto). Ova inicijativa, koju zajednički sprovode Mercedes-Benz AG i Udruženje za podršku nemačke protivpožarne zaštite (vdfb), ima za cilj da vatrogascima pruži mogućnost za obuku na modernim vozilima. Ovo im je omogućilo da uštede dragoceno vreme i bezbednije rade tokom