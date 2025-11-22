Preokret; Tramp se predomislio? Evo šta je rekao o planu za mir u Ukrajini VIDEO

B92 pre 2 sata
Preokret; Tramp se predomislio? Evo šta je rekao o planu za mir u Ukrajini VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov predlog za mir u Ukrajini, kojim bi se okončao rat sa Rusijom, nije njegova konačna ponuda.

"Rat mora da se završi na ovaj ili onaj način", rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters. Na pitanje da li je mirovni predlog njegova konačna ponuda, Tramp je odgovorio sa "ne". Trampov komentar o američkom mirovnom planu za Ukrajinu usledio je u trenutku kada iz Ukrajine i evropskih zemalja, saveznica Vašingtona, stižu komentari da mirovni plan može biti osnova za razgovore, ali da je potreban "dodatni rad" na njemu. Američki predsednik je ranije rekao da od
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Poziv iz Kongresa: Zelenski - prihvati američki mirovni plan

Poziv iz Kongresa: Zelenski - prihvati američki mirovni plan

Sputnik pre 26 minuta
Ukrajini stigle otrežnjujuće poruke iz Vašingtona i iz Moskve – bliži se kapitulacija

Ukrajini stigle otrežnjujuće poruke iz Vašingtona i iz Moskve – bliži se kapitulacija

Sputnik pre 51 minuta
Ministar opsovao, pa dao ultimatum Ukrajini: Procurili detalji sa sastanka na kom je ucenjen Zelenski

Ministar opsovao, pa dao ultimatum Ukrajini: Procurili detalji sa sastanka na kom je ucenjen Zelenski

Mondo pre 36 minuta
Rusi i Amerikanci stežu omču za Zelenskog: Generali SAD posle Kijeva idu u Moskvu

Rusi i Amerikanci stežu omču za Zelenskog: Generali SAD posle Kijeva idu u Moskvu

Kurir pre 2 sata
Tramp nastavio da ponižava Zelenskog: Može da nastavi da se bori dok mu se srce ne slomi!

Tramp nastavio da ponižava Zelenskog: Može da nastavi da se bori dok mu se srce ne slomi!

Kurir pre 1 sat
Pitali su Trampa šta će se desiti ako Zelenski ne prihvati njegov mirovni plan: Ovo je njegova poruka

Pitali su Trampa šta će se desiti ako Zelenski ne prihvati njegov mirovni plan: Ovo je njegova poruka

Telegraf pre 1 sat
Donald Tramp: Plan za mir nije finalan, ali rat se mora okončati „na ovaj ili onaj način“

Donald Tramp: Plan za mir nije finalan, ali rat se mora okončati „na ovaj ili onaj način“

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRojtersRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Fotoaparat Lajka koji je pripadao papi Franji prodat za 6,5 miliona evra

Fotoaparat Lajka koji je pripadao papi Franji prodat za 6,5 miliona evra

Danas pre 1 minut
Noam Čomski imao dublje veze sa Epstajnom nego što se mislilo! Primio oko 270.000 dolara sa računa, ovo su detalji tajnih…

Noam Čomski imao dublje veze sa Epstajnom nego što se mislilo! Primio oko 270.000 dolara sa računa, ovo su detalji tajnih razgovora

Blic pre 21 minuta
Nevreme na severu Crne Gore: Deo autoputa pod snegom, na putevima dve opasne pojave

Nevreme na severu Crne Gore: Deo autoputa pod snegom, na putevima dve opasne pojave

Blic pre 11 minuta
Panika u NATO zemlji! Dronovi iznad aerodroma, vojska upotrebila oružje, hitno se oglasila Fon der Lajen: U toku je hibridni…

Panika u NATO zemlji! Dronovi iznad aerodroma, vojska upotrebila oružje, hitno se oglasila Fon der Lajen: U toku je hibridni rat!

Blic pre 31 minuta
Šok u velikoj Britaniji: Uhapšena devojčica (13) zbog sumnje da je ubila ženu

Šok u velikoj Britaniji: Uhapšena devojčica (13) zbog sumnje da je ubila ženu

Blic pre 31 minuta