Kreni-promeni: Ugašena naša Instagram stranica, najveći opozicioni nalog

Beta pre 40 minuta

Instagram profil opozicionog pokreta Kreni-promeni, sa više od 336.000 pratilaca, ugašen je jutros "bez ikakvog upozorenja i obrazloženja", navodi se u saopštenju tog pokreta.

Kreni-promeni navodi da je to bio "najmasovniji opozicioni Instagram nalog u Srbiji", uz opasku da je jedina stranica na ovoj mreži koja je imala više pratilaca bio nalog Studenata u blokadi, koji je takođe bio pod napadom lažnih naloga.

"Našim nalogom na Instagramu smo svakodnevno informisali javnost o našim aktivnostima, kampanjama koje sprovodimo širom Srbije, borbi protiv korupcije i pritiscima sa kojima se suočavaju građani. To je bio jedan od retkih velikih kanala kroz koji smo mogli da direktno komuniciramo sa ljudima, ali i raskrinkavamo afere, zloupotrebe i nepočinstva režima", navodi se u saopštenju.

Kreni-promeni smatra da je ovo gašenja deo šire strategije vlasti, koja pokušava da "utiša sve kritičke glasove i ograniči prostor za slobodno informisanje", navodeći da su poslednjih dana društvene mreže studenata u blokadi, ekoloških organizacija i drugih opozicionih inicijativa na različite načine napadaju i blokiraju.

"Dok ne rešimo problem sa zvaničnim Kreni-promeni nalogom na instagramu, koristićemo zvanični nalog (lidera pokreta) Sava Manojlovića (savo_manojlovic)", dodaje se u saopštenju.

Studenti u blokadi beogradskog Univerziteta, ali i individualni profili pojedinačnih fakulteta u blokadi, objavljivali su prošle nedelje da su na svojim Instragramima primetili "veliki porast lažnih pratilaca" i da sumnjaju da je cilj gašenje profila.

(Beta, 22.11.2025)

