Ugašen Instagram nalog pokreta „Kreni-promeni“

Pokret Kreni-promeni saopštio je danas da im je bez upozorenja i obrazloženja jutros ugašen zvanični Instagram nalog, koji okuplja više od 336.000 pratilaca.

Kako navode u saopštenju, jedini Instagram nalog koji je imao više pratilaca bio je nalog Studenata u blokadi koji je proteklih dana takođe bio "višestruko napadnut spamovanjem stotina hiljada naloga". "Našim nalogom na Instagramu smo svakodnevno informisali javnost o našim aktivnostima, kampanjama koje sprovodimo širom Srbije, borbi protiv korupcije i pritiscima sa kojima se suočavaju građani. To je bio jedan od retkih velikih kanala kroz koji smo mogli da