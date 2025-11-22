Godinu dana od napada na studente FDU: Kolone se spojile kod Palate pravde

Okupljeni ispred FDU i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu održali su 16 minuta tišine u spomen 16 nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre bego što krenu ka Opštini Novi Beograd.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti pozvali su danas građane da zajedno obeleže godinu dana od napada, kada su ih pretukli režimski batinaši, među kojima su bili lokalni funkcioneri. Nakon ovog napada usledile su blokade fakulteta u Srbiji. Građani su se okupili na nekoliko lokacija u Beogradu i Srbiji. Od 11.30 časova glavno okupljanje je bilo ispred zgrade FDU, a nakon 16-minutne tišine, krenuli su u šetnju do opštine Novi Beograd, Savskog trga,