Godinu dana od napada na studente FDU: Kolone se spojile kod Palate pravde

Danas pre 1 sat  |  D. D.
Godinu dana od napada na studente FDU: Kolone se spojile kod Palate pravde

Okupljeni ispred FDU i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu održali su 16 minuta tišine u spomen 16 nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre bego što krenu ka Opštini Novi Beograd.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti pozvali su danas građane da zajedno obeleže godinu dana od napada, kada su ih pretukli režimski batinaši, među kojima su bili lokalni funkcioneri. Nakon ovog napada usledile su blokade fakulteta u Srbiji. Građani su se okupili na nekoliko lokacija u Beogradu i Srbiji. Od 11.30 časova glavno okupljanje je bilo ispred zgrade FDU, a nakon 16-minutne tišine, krenuli su u šetnju do opštine Novi Beograd, Savskog trga,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Batinaši" u šetnji sa studentima: Koga predstavljaju maskote koje su izazvale veliku pažnju na protestu (VIDEO)

"Batinaši" u šetnji sa studentima: Koga predstavljaju maskote koje su izazvale veliku pažnju na protestu (VIDEO)

N1 Info pre 53 minuta
(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Palatu pravde i Opštinu Novi Beograd

(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Palatu pravde i Opštinu Novi Beograd

N1 Info pre 18 minuta
Protestna šetnja studenata u blokadi FDU, blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Protestna šetnja studenata u blokadi FDU, blokirana raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra

Blic pre 18 minuta
BLOG UŽIVO Velika kolona ispred Palate pravde: Studenti i građani obišli Opštinu Novi Beograd, sledeća stanica Više javno…

BLOG UŽIVO Velika kolona ispred Palate pravde: Studenti i građani obišli Opštinu Novi Beograd, sledeća stanica Više javno tužilaštvo

Nova pre 18 minuta
„Batinaši“ na protestu studenata povodom godišnjice napada ispred FDU FOTO

„Batinaši“ na protestu studenata povodom godišnjice napada ispred FDU FOTO

Nova pre 3 minuta
Beograd: Protestna šetnja studenata stigla do Palate pravde, kritikovana sporost tužilaštva

Beograd: Protestna šetnja studenata stigla do Palate pravde, kritikovana sporost tužilaštva

Serbian News Media pre 48 minuta
Studenti i dalje traže pravdu – godinu dana od napada na akademce ispred FDU

Studenti i dalje traže pravdu – godinu dana od napada na akademce ispred FDU

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

"Batinaši" u šetnji sa studentima: Koga predstavljaju maskote koje su izazvale veliku pažnju na protestu (VIDEO)

"Batinaši" u šetnji sa studentima: Koga predstavljaju maskote koje su izazvale veliku pažnju na protestu (VIDEO)

N1 Info pre 53 minuta
Danas ističe rok prijave na konkurs za izbor generalnog direktora RTS

Danas ističe rok prijave na konkurs za izbor generalnog direktora RTS

N1 Info pre 8 minuta
(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Palatu pravde i Opštinu Novi Beograd

(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Palatu pravde i Opštinu Novi Beograd

N1 Info pre 18 minuta
Nikezić: Vučić umesto obrazovanja promoviše siromaštvo i motanje kablova za minimalac

Nikezić: Vučić umesto obrazovanja promoviše siromaštvo i motanje kablova za minimalac

N1 Info pre 48 minuta
Danas: Ministarstvo pravde krije dokumenta o Vučićevom pomilovanju batinaša

Danas: Ministarstvo pravde krije dokumenta o Vučićevom pomilovanju batinaša

N1 Info pre 43 minuta