Okupljanje ispred FDU: Održano 16 minuta tišine pre polaska ka opštini Novi Beograd

Danas pre 15 minuta  |  D. D.
Okupljeni ispred FDU i Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu održali su 16 minuta tišine u spomen 16 nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre bego što krenu ka Opštini Novi Beograd.

Studenti u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti pozvali su danas građane da zajedno obeleže godinu dana od napada, kada su ih pretukli režimski batinaši, među kojima su bili lokalni funkcioneri. Nakon ovog napada usledile su blokade fakulteta u Srbiji. Građani se okupljaju na nekoliko lokacija. Od 11.30 časova je okupljanje ispred zgrade FDU, a nakon 16-minutne tišine, uputiće se u šetnju do opštine Novi Beograd, Savskog trga, Palate pravde, Mostara dok će
