Otvaranje klastera 3 bi poslalo pogrešan signal da je situacija u Srbiji pozitivna

Srbija verovatno neće otvoriti klaster tri u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom do kraja godine jer nije ostvaren napredak u vladavini prava i njegovo otvaranje bi poslalo pogrešan signal da je trenutna situacija u zemlji pozitivna, ocenila je analitičarka briselskog Centra za evropske politike Berta Lopez Dumenek.

U razgovoru s novinarima iz Srbije, Dumenek je rekla da je jedan od argumenata za otvaranje novog klastera, posle četiri godine zastoja, taj što bi time bila poslata pozitivna poruka građanima Srbije da je pristupni proces živ i da je EU i dalje angažovana. „Ali, s obzirom na nedavna dešavanja i pogoršanje vladavine prava poslednjih godina, mislim da to neće biti slučaj i da bi to verovatno poslalo pogrešan signal proevropskom stanovništvu, signal da je trenutni