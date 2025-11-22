Hitna pomoć: Više teških povreda, puno intervencija noćas u Beogradu

Žena je teško povređena noćas kao pešak kada je udario automobil, kod Autokomande, dvadesetak minuta posle 20.00 časova, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Muškarac star 44 godine, pretučen je na Trošarini i sa teškim povredama prevezen je u bolnicu. Mlađi muškarac prebačen je u Urgentni centar, jer je povređen u saobraćajnoj nezgodi, u širem centru grada, noća oko 2.40 časova. U toj nezgodi su još dve osobe lakše povređene. Ženu na biciklu udario je auto, konstatovane su lakše povrede, na Novom Beogradu, oko 21.20 časova. Ukupno je služba Hitne pomoći noćas intervenisala 129 puta, toga 15 puta na javnim mestima.