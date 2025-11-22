Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Lester Bo Mekejleb, ostavio je dubok trag u dresu KK Partizan sa kojim je nastupao i na fajnal foru.

Ipak, on vidi veliku razliku kod crno-belih iz današnjeg vremena u odnosu na ono kada je on nastupao za šampiona Srbije. – Partizan nekada nije dovodio igrače kao što to rade sada. Ranije su dovodili manje poznate, „ispod radara“ igrače poput mene i mnogih drugih, igrače koji su bili gladni uspeha i nisu bili velike zvezde. Sada više jure imena, i mislim da je to deo razloga zašto su u situaciji u kojoj jesu. Ali verujem da će se to promeniti i nadam se da će se