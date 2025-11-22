Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Danas pre 37 minuta  |  M. L.
Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Lester Bo Mekejleb, ostavio je dubok trag u dresu KK Partizan sa kojim je nastupao i na fajnal foru.

Ipak, on vidi veliku razliku kod crno-belih iz današnjeg vremena u odnosu na ono kada je on nastupao za šampiona Srbije. – Partizan nekada nije dovodio igrače kao što to rade sada. Ranije su dovodili manje poznate, „ispod radara“ igrače poput mene i mnogih drugih, igrače koji su bili gladni uspeha i nisu bili velike zvezde. Sada više jure imena, i mislim da je to deo razloga zašto su u situaciji u kojoj jesu. Ali verujem da će se to promeniti i nadam se da će se
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

Danas pre 22 minuta
Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Euronews pre 27 minuta
Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Sportske.net pre 27 minuta
Obradović posle poraza: „Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno“

Obradović posle poraza: „Dajemo sve od sebe, ali možda nije dovoljno“

Politika pre 12 minuta
Obradović u neverici: Bio sam šokiran kada su mi rekli da Parker neće igrati

Obradović u neverici: Bio sam šokiran kada su mi rekli da Parker neće igrati

Danas pre 57 minuta
Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Fenerbahče prejak za crno-bele: Novi poraz Partizana u Evroligi

Danas pre 1 sat
Srbija bez Smailagića protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine

Srbija bez Smailagića protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine

Danas pre 4 sati

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićLester

Sport, najnovije vesti »

Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Slavni plejmejker ukazuje na najveći problem Partizana, ali veruje u Željka Obradovića

Danas pre 37 minuta
(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

(Evroliga – tabela) Partizan tone sve više, Zvezda propustila šansu da bude na vrhu

Danas pre 22 minuta
Osumnjičenim mladićima određen jednomesečni pritvor zbog požara u zgradi Vjesnika

Osumnjičenim mladićima određen jednomesečni pritvor zbog požara u zgradi Vjesnika

Danas pre 32 minuta
Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Braun ne gubi nadu: "Gledamo samo sledeću utakmicu"

Sportske.net pre 27 minuta
Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Obradović nakon Fenerbahčea: Nismo bili bezvoljni, pratilo nas je loše otvaranje utakmice

Euronews pre 27 minuta