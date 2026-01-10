Olimpijakos bez NBA pojačanja protiv Partizana, ali i duže

Košarkaš Olimpijakosa Monte Moris biće van terena narednih mesec dana jer je doživeo povredu kolena.

Moris ima 30 godina i igra na poziciji plejmejkera. Amerikanac je nedavno pojačao Olimpijakos, koji je bivšeg NBA asa doveo nakon nove teške povrede Kinana Evansa. Pirejci očekuju da Moris bude van stroja tokom najmanje naredne tri, a verovatno i četiri nedelje jer je zadobio je rupturu prednjeg spoljašnjeg kolateralnog ligamenta kolena. Moris se povredio tokom pobede nad Bajernom u „Dvorani mira i prijateljstva“ u 21. kolu Evrolige. Trener Olimpijakosa Jorgos