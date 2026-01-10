Preokret u režiji Srbina za pad Turaka

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Preokret u režiji Srbina za pad Turaka

Srpski košarkaš Marko Gudurić postigao je 13 poena u pobedi milanske Olimpije nad Efesom posle velikog preokreta rezultatom 87:74 u meču 21. kola Evrolige.

Olimpija sad ima skor 11-10, a Efes posle petog poraza u nizu ima učinak 6-15, koliko i poslednjeplasirani Partizan. Gudurić je za skoro 31 minut na terenu dao 13 poena (1/2 dvojke, 3/3 trojke, 2/2 slobodna bacanja), a imao je i četiri skoka i pet asistencija, kao i četiri izgubljene lopte. Najefikasniji u Olimpiji bio je Armoni Bruks sa 31 poenom i osam skokova, nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej je dao 15 poena, a Leandro Bolmaro 11. Efes je na poluvremenu
Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaOlimpijaMarko Gudurićsport

