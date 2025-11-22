Počela 4. Vinska vizija Otvorenog Balkana sa 600 izlagača, otvaranju prisustvuje Vučić

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
Počela 4. Vinska vizija Otvorenog Balkana sa 600 izlagača, otvaranju prisustvuje Vučić

Četvrti međunarodnI sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan), na kome će biti predstavljeno oko 600 domaćih i stranih izlagača iz 34 zemlje, otvara se na Beogradskom sajmu, a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na otvaranju će se, pored predsednika Vučića, obratiti i direktor Saveza vinara i vinograda Srbije Stevan Rajta i predsednik instituta "Master of Wine", regionalni predsednik za Provansu na Dekanterovom svetskom takmičenju u ocenjivanju vina Rod Smit. Zvaničnom otvaranju, u Hali 1, prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministri u Vladi Srbije, kao i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, kao i
