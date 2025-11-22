Oženio se Luka Raco, Nina u venčanici kakvu do sada niste videli FOTO

Oženio se Luka Raco - vest je koja je ulepšala ovaj tmuran, hladan i kišovit novembarski dan! Mladi glumac izgovorio je sudbonosno „da“ svojoj dugogodišnjoj partnerki, koleginici Nini Mrđi.

Fotografije i snimci preplavili su društvene mreže, međutim kako prenose domaći mediji venčanje je organizovano samo za najbliži krug porodice, kolega i prijatelja. Mladenci su vidno raspoloženi, presrećni i emotivni, a na pomenutim video-zapisima mogli smo da vidimo erupciju emocija, strastvenih zagrljaja i nežnih poljubaca kada je mladoženja stigao po nevestu u njen dom, dok oko njih vlada pravo slavlje i jasno je da je atmosfera bila razdragana i puna euforije.