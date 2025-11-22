Partizan ovo sebi nije smeo da dozvoli! Isplivao tužan snimak iz Arene: Dva minuta do kraja, a razočarani navijači napuštaju dvoranu!

Kurir pre 12 minuta
Partizan ovo sebi nije smeo da dozvoli! Isplivao tužan snimak iz Arene: Dva minuta do kraja, a razočarani navijači napuštaju…

Novo razočarnje priredili su košarkaši Partizana svojim navijačima sinoć u Beogradskoj Areni.

Crno-beli su poraženi od Fenerbahčea 99:87 u 12. kolu Evrolige i sada sa skorom 4-8 zauzimaju poražavajuće 18. mesto na tabeli elitnog takmičenja. Uprkos lošim rezultatima u Evroligi i sramnoj igri u prethodnom kolu protiv Asvela, Beogradska arena bila je ispunjena do poslednjeg mesta. Nisu navijači želeli da ostave na cedilu Željka Obradovića i njegove izabranike u teškom momentu, verovali su da će uz njihovu podršu uspeti da se izdignu iz pepela i iznenade prvaka
