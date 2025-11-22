Rusi i Amerikanci stežu omču za Zelenskog: Generali SAD posle Kijeva idu u Moskvu

Kurir pre 55 minuta  |  Gardijan
Rusi i Amerikanci stežu omču za Zelenskog: Generali SAD posle Kijeva idu u Moskvu

Delegacija američkih generala mogla bi sledeće nedelje posetiti Moskvu kako bi sa ruskim predstavnicima razgovarala o planu Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba, objavio je danas Gardijan, pozivajući se na izvore.

Prema američkim izvorima, grupa američkih generala će verovatno doleteti u Moskvu krajem sledeće nedelje kako bi razgovarala o "mirovnom planu" sa Kremljom, navodi britanski list. Sekretar vojske SAD Den Driskol je u četvrtak u Kijevu predstavio plan za rešavanje sukoba predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Mirovni plan od 28 tačaka, kako prenose mediji, predviđa između ostalog da Ukrajina ustupi teritoriju, prepolovi svoju vojsku i da se nikada ne pridruži
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp nastavio da ponižava Zelenskog: Može da nastavi da se bori dok mu se srce ne slomi!

Tramp nastavio da ponižava Zelenskog: Može da nastavi da se bori dok mu se srce ne slomi!

Kurir pre 25 minuta
Preokret; Tramp se predomislio? Evo šta je rekao o planu za mir u Ukrajini VIDEO

Preokret; Tramp se predomislio? Evo šta je rekao o planu za mir u Ukrajini VIDEO

B92 pre 1 sat
Pitali su Trampa šta će se desiti ako Zelenski ne prihvati njegov mirovni plan: Ovo je njegova poruka

Pitali su Trampa šta će se desiti ako Zelenski ne prihvati njegov mirovni plan: Ovo je njegova poruka

Telegraf pre 24 minuta
Tramp se predomislio? Tvrdi da njegov plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

Tramp se predomislio? Tvrdi da njegov plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

Nova pre 1 sat
Donald Tramp: Plan za mir nije finalan, ali rat se mora okončati „na ovaj ili onaj način“

Donald Tramp: Plan za mir nije finalan, ali rat se mora okončati „na ovaj ili onaj način“

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp: Moj plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

Tramp: Moj plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

N1 Info pre 1 sat
Tramp rekao da njegov plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

Tramp rekao da njegov plan za Ukrajinu nije poslednja ponuda

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonRusijaGardijanKijevRat u Ukrajinitrampov plan

Svet, najnovije vesti »

Za EU sporne četiri tačke Trampovog plana

Za EU sporne četiri tačke Trampovog plana

Danas pre 0 minuta
Sud jemenskih pobunjenika osudio 17 ljudi na smrt zbog špijunaže

Sud jemenskih pobunjenika osudio 17 ljudi na smrt zbog špijunaže

Danas pre 15 minuta
"U toku su konsultacije na različitim nivoima": Starmer i Zelenski razgovarali o detaljima mogućeg rešenja za Ukrajinu

"U toku su konsultacije na različitim nivoima": Starmer i Zelenski razgovarali o detaljima mogućeg rešenja za Ukrajinu

Blic pre 25 minuta
"Živela smrt": Ruski vojnici na ukrajinskom frontu pokrenuli bizarno takmičenje: Za njih je krvavi rat postao zabava!

"Živela smrt": Ruski vojnici na ukrajinskom frontu pokrenuli bizarno takmičenje: Za njih je krvavi rat postao zabava!

Blic pre 30 minuta
U Tunisu demonstracije protiv nepravde i za bolje ekonomske uslove

U Tunisu demonstracije protiv nepravde i za bolje ekonomske uslove

Danas pre 1 sat