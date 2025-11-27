Najmanje 65 stradalih u požaru u stambenom kompleksu u Hong Kongu

U požaru u nekoliko višespratnih zgrada u stambenom kompleksu u području Tai Po u Hongkongu poginulo je najmanje 65, a povređeno najmanje 70 osoba.

Vatrogasci pokušavaju da kontrolišu požar od juče popodne, kada je izbio na bambusovim skelama i građevinskoj mreži, a zatim se proširio na sedam od osam zgrada kompleksa.

Oko 900 ljudi je tokom noći evakuisano u privremena skloništa.

Najmanje 279 ljudi se vodi kao nestalo, saopštio je šef administracije Hong Konga Džon Li.

Požari u četiri zgrade su efikasno ugašeni, a preostale tri zgrade su pod kontrolom, saopštile su danas lokalne vlasti.

Spasavanje se nastavlja u nekim od zgrada, ali vlasti nisu navele najnovije podatke o zarobljenima u oštećenim zgradama.

Dvojica direktora i inženjerski konsultant jedne građevinske kompanije uhapšeni su zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

"Imamo razloga da verujemo da su oni koji su bili zaduženi za građevinsku kompaniju bili krajnje nemarni", rekla je Ajlin Čung, viši zvaničnik policije.

Policija nije imenovala kompaniju u kojoj rade.

Tai Po je prigradsko područje u Novim teritorijama, u severnom delu Hong Konga i blizu granice sa gradom Šenžen u kontinentalnoj Kini.