Požar u Hongkongu – više od 80 stradalih, stotine nestalih; pronađene sumnjive izolacione ploče, istraga o mogućoj korupciji…

Najmanje 73 ljudi je stradalo, a 76 je povređeno u požaru stambenog naselja u Hongkongu, saopštila je tamošnja vatrogasna služba. Još 300 ljudi vodi se kao nestalo. Trojica muškaraca uhapšena su zbog sumnje da su počinila krivično delo "ubistvo iz nehata", jer su koristili materijale koji nisu u skladu sa propisima. Pokrenuta je i istraga o mogućoj korupciji.

Smrtonosan požar, koji je izbio 26. novembra, "uglavnom" je stavljen pod kontrolu u svih sedam blokova u Vang Fuk Kortu, saopštile su lokalne vlasti, dok su spasilačke akcije još u toku. Vatrogasci su naveli da je gašenje vatre u kompleksu gotovo završeno, ali da se nastavlja provera stanova i sprečavanje eventualnog ponovnog rasplamsavanja požara. Generalni sekretar administracije Erik Čan najavio je "sveobuhvatnu istragu" o tome da li je zaštitni materijal na