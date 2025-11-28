(Video) NATO zemlja spremna za rat sa Rusijom?! Isplivao tajni plan: Počinje totalna mobilizacija, 800.000 vojnika kreće na front, auto-putevi se pretvaraju u piste za vojne avione

Blic pre 39 minuta
(Video) NATO zemlja spremna za rat sa Rusijom?! Isplivao tajni plan: Počinje totalna mobilizacija, 800.000 vojnika kreće na…

Predviđeno je uključivanje vojske, civilnih struktura i industrije u podršci ratnim naporima Naglasak je stavljen na detaljnu logističku koordinaciju i modernizaciju infrastrukturnih kapaciteta Nemačka je napravila sveobuhvatan tajni plan za slučaj mogućeg oružanog sukoba sa Rusijom.

Dokument, poznat pod neformalnim nazivom OPLAN DEU, nastao je nakon 2022. godine i predviđa mobilizaciju i raspoređivanje do 800.000 NATO vojnika, uključujući nemačke, američke i trupe drugih saveznika na istočni front u slučaju ruskog napada na teritoriju Alijanse, piše Wall Street Journal. Prema pisanju lista, radi se o poverljivom dokumentu od 1.200 stranica, čiji je razvoj započet ubrzo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Izradilo ga je 12
Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Danas pre 4 sati
