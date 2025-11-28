Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Danas pre 7 sati  |  S. D.
Pre oko dve i po godine, dvanaest visokih nemačkih oficira sastali su se u vojnom kompleksu u Berlinu kako bi radili na tajnom planu za rat sa Rusijom, piše Vol Strit Žurnal.

Taj plan, nazvan Operativni plan Nemačka, detaljno je razrađen na 1.200 stranica u kasarni Julius Leber i opisuje kako bi do 800.000 nemačkih, američkih i NATO trupa bilo prebačeno prema istočnom frontu. Plan obuhvata luke, reke, železnice, puteve, kao i način snabdevanja i zaštite trupa tokom transporta. Plan predstavlja i “pristup celog društva” u ratu, spajajući civilne i vojne resurse kako bi se odgovorilo na nove pretnje, uključujući dotrajalu infrastrukturu
