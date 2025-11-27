Broj žrtava porastao na 83: Smrtonosni požar u Hong Kongu i uloga skela od bambusa

Nedeljnik pre 42 minuta
Broj žrtava porastao na 83: Smrtonosni požar u Hong Kongu i uloga skela od bambusa

Tragedija koja je pogodila Hong Kong pokrenula je istragu o kvalitetu materijala korišćenih tokom radova na kompleksu koji je izgoreo, debatu o bezbednosti tradicionalnih građevinskih metoda kao i inicijativu da se pređe na metalne skele.

Prema pisanju South China Morning Post, lider Hong Konga Džon Li Ka-čiu naredio je inspekciju svih javnih stambenih objekata koji se podvrgavaju velikim renoviranjima, a vlasti su pokrenule krivičnu istragu o najsmrtonosnijem požaru u gradu u poslednjih nekoliko decenija koji je odneo najmanje 83 života na imanju Tai Po. Dok spasilačke ekipe nastavljaju rad, fokus javnosti i stručnjaka usmeren je na pitanje da li su skele od bambusa, simbol ovog grada, doprinele
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Najmanje 83 žrtve u požaru u Hongkongu, izgubljen kontakt sa 279 osoba

Najmanje 83 žrtve u požaru u Hongkongu, izgubljen kontakt sa 279 osoba

Danas pre 36 minuta
Požar u Hongkongu – više od 80 stradalih, stotine nestalih; pronađene sumnjive izolacione ploče, istraga o mogućoj korupciji…

Požar u Hongkongu – više od 80 stradalih, stotine nestalih; pronađene sumnjive izolacione ploče, istraga o mogućoj korupciji

RTS pre 1 sat
Raste broj poginulih u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu: Gotovo 300 ljudi se vodi kao nestalo

Raste broj poginulih u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu: Gotovo 300 ljudi se vodi kao nestalo

Euronews pre 1 sat
Požar u Hongkongu pod kontrolom: 83 stradalih, više od 300 nestalih FOTO/VIDEO

Požar u Hongkongu pod kontrolom: 83 stradalih, više od 300 nestalih FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Crni bilans vrtoglavo raste: Broj poginulih u požaru u Hong Kongu povećan na 75, najavljena pomoć za raseljene stanare nebodera…

Crni bilans vrtoglavo raste: Broj poginulih u požaru u Hong Kongu povećan na 75, najavljena pomoć za raseljene stanare nebodera

Blic pre 3 sata
Najmanje 75 osoba poginulo u požaru u Hongkongu

Najmanje 75 osoba poginulo u požaru u Hongkongu

N1 Info pre 3 sata
Užas u Hongkongu: Broj poginulih u požaru porastao na 75, više od 300 ljudi vodi se kao nestalo (video, foto)

Užas u Hongkongu: Broj poginulih u požaru porastao na 75, više od 300 ljudi vodi se kao nestalo (video, foto)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Svet, najnovije vesti »

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

U Kongresu SAD predloženo više zakona, Peking koristi više od 700 miliona kamera: Koliko je vaše lice zaštićeno?

Danas pre 7 minuta
Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Nemačka izradila tajni plan za rat sa Rusijom: Oko 800.000 vojnika bilo bi prebačeno na istočni front

Danas pre 1 sat
Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Uhapšen glavni hrvatski državni inspektor Andrija Mikulić zbog traženja mita i malverzacija u dva kamenoloma

Danas pre 17 minuta
Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj…

Zvaničnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije pozivaju Izrael da okonča nasilje svojih naseljenika na Zapadnoj obali

Danas pre 57 minuta
Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen…

Fico odbio da smeni Lajčaka, bivši ministar na udaru zbog prepiski sa Epstajnom, premijer kaže da nije uradio ništa: Najavljen bojkot zbog odluke

Blic pre 22 minuta