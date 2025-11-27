Broj žrtava porastao na 83: Smrtonosni požar u Hong Kongu i uloga skela od bambusa

Tragedija koja je pogodila Hong Kong pokrenula je istragu o kvalitetu materijala korišćenih tokom radova na kompleksu koji je izgoreo, debatu o bezbednosti tradicionalnih građevinskih metoda kao i inicijativu da se pređe na metalne skele.

Prema pisanju South China Morning Post, lider Hong Konga Džon Li Ka-čiu naredio je inspekciju svih javnih stambenih objekata koji se podvrgavaju velikim renoviranjima, a vlasti su pokrenule krivičnu istragu o najsmrtonosnijem požaru u gradu u poslednjih nekoliko decenija koji je odneo najmanje 83 života na imanju Tai Po. Dok spasilačke ekipe nastavljaju rad, fokus javnosti i stručnjaka usmeren je na pitanje da li su skele od bambusa, simbol ovog grada, doprinele