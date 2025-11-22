Uhapšen bivši predsednik Brazila! Sin organizovao stražu da čuvaju Žaira Bolsonara, a onda je policija upala u kuću!

Kurir pre 21 minuta  |  CNN/Preneo: V.M.)
Uhapšen bivši predsednik Brazila! Sin organizovao stražu da čuvaju Žaira Bolsonara, a onda je policija upala u kuću!

Bivši predsednik Brazila, Žair Bolsonaro, uhapšen je u subotu u svojoj rezidenciji u prestonici Brazila, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da započne izdržavanje zatvorske kazne zbog vođenja pokušaja puča, prenosi CNN Brazil.

Savezna policija saopštila je da je sprovela nalog za preventivno hapšenje, koji su sami policajci zatražili, a odobrio Vrhovni sud, navodi CNN Brazil. Bolsonaro je uhapšen u svom domu u Braziliji. Izvori su rekli CNN Brazilu da je straža, koja ga je čuvala, organizovana od strane Bolsonaroovog najstarijeg sina, senatora Flavija Bolsonara, ispred kompleksa u kojem bivši predsednik živi, bila okidač za preventivno hapšenje. Bolsonaro je ranije ove godine osuđen na
