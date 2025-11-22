Uhapšen bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro

Bivši desničarski predsednik Brazila Žair Bolsonaro uhapšen je u svojoj vili u glavnom gradu Braziliji, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je sproveden preventivni nalog za hapšenje koji je odobrio Vrhovni savezni sud. Brazilski mediji su naveli da je odveden u bazu savezne policije, sedam milja od predsedničke palate, prenosi Guardian. Bolsonarove pristalice su planirale da održe "bdenje" u subotu uveče ispred luksuznog stana u kojem njihov lider živi u kućnom pritvoru od avgusta, na koje je pozvao njegov sin, senator Flavio Bolsonaro u videu na društvenim mrežama. Evaristo