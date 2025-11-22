Uhapšen bivši predsednik Brazila, sledi mu izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Danas pre 4 sati  |  Beta - AP
Uhapšen bivši predsednik Brazila, sledi mu izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

Brazilska policija je danas preventivno uhapsila bivšeg predsednika te zemlje Žaira Bolsonara nekoliko dana pre nego što on treba da počne da služi kaznu od 27 godina zatvora zbog pokušaja državnog udara, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Bolsonarov bliski saradnik je rekao da je bivši predsednik odveden iz kućnog pritvora u glavnu policijsku stanicu u Braziliji, dok je policija saopštila da je postupala po nalogu Vrhovnog suda. Bivši predsednik je u kućnom pritvoru od avgusta, a njegovi advokati su na suđenju molili da on kaznu odsluži kod kuće zbog svog zdravstvenog stanja. Očekuje se da će Bolsonaro, koji je bio predsednik Brazila od 2019. do 2022. godine, početi da služi kaznu sledeće nedelje,
