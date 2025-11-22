(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Opštinu Novi Beograd

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Opštinu Novi Beograd

Pre godinu dana na današnji dan, dogodio se napad na studente Fakulteta dramskih umetnosti, posle čega su ubrzo usledile blokade fakulteta širom Srbije.

Studenti u blokadi FDU i građani okupili su se u 11.30 kod zgrade fakulteta. Tokom šetnje, odlaze do Opštine Novi Beograd, Savskog trga, Palate pravde, Mostara, a poslednja lokacija će biti zgrada Radio televizije Srbije (RTS). "Godinu dana nakon napada na studente FDU-a i dalje niko nije odgovarao. Zato ćemo u subotu proći pored svake institucije koja je odgovorna za to. Godinu dana, isti zahtev", naveli su studenti u pozivu na društvenoj mreži Instagram. 15
