(BLOG) Šetnja od FDU do institucija koje su "ćutale": Studenti i građani obišli Opštinu Novi Beograd

Pre godinu dana na današnji dan, dogodio se napad na studente Fakulteta dramskih umetnosti, posle čega su ubrzo usledile blokade fakulteta širom Srbije.

Studenti u blokadi FDU i građani okupili su se u 11.30 kod zgrade fakulteta. Tokom šetnje, odlaze do Opštine Novi Beograd, Savskog trga, Palate pravde, Mostara, a poslednja lokacija će biti zgrada Radio televizije Srbije (RTS). "Godinu dana nakon napada na studente FDU-a i dalje niko nije odgovarao. Zato ćemo u subotu proći pored svake institucije koja je odgovorna za to. Godinu dana, isti zahtev", naveli su studenti u pozivu na društvenoj mreži Instagram.