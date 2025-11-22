Rojters: Demonstranti u Srbiji traže odgovorne za napad na studente

Hiljade antivladinih demonstranata, predvođenih studentima, mirno su u subotu marširale kroz srpsku prestonicu Beograd, zahtevajući odgovornost onih koji su odgovorni za smrt 16 ljudi kada se srušila nadstrešnica Železničke stanice, kao i za napad na studente tokom održavanja minuta tišine pre godinu dana.

Tragedija na stanici 1. novembra 2024. u Novom Sadu pokrenula je uglavnom miran, širom zemlje rasprostranjen protestni pokret koji predvode univerzitetski studenti i profesori, a koji je uzdrmao 13-godišnju vladavinu populističkog predsednika Aleksandra Vučića, podseća svoje čitaoce Rojters. Prošle godine više od 30 pristalica Srpske napredne stranke ( SNS) lojalnih Vučiću, uključujući lokalne zvaničnike, sukobilo se sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti koji