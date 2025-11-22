Američki mirovni plan: Tramp imenovao novog izaslanika i poslao poruku Kijevu

NIN pre 22 minuta  |  NIN, Agencije
Američki mirovni plan: Tramp imenovao novog izaslanika i poslao poruku Kijevu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom morati da se dopadne mirovni plan koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, kako bi se zaustavila ruska invazija, i da će ga na kraju odobriti.

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, nakon sastanka sa novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem, rekao da je očekivao da će se rat Rusije i Ukrajine završiti mnogo ranije. "Potrebno je dvoje za tango", kazao je Tramp, prenosi Rojters. On je ranije danas rekao da smatra da je četvrtak, 27. novembar odgovarajući rok da Ukrajina prihvati mirovni predlog koji podržavaju SAD kako bi se okončao rat sa Rusijom. Predsednik Ukrajine
Ključne reči

UkrajinaNjujorkRojtersBela kućaRusijaKijevDonald TrampsadRat u Ukrajinimirovni pregovori

