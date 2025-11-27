Ubio sinove, a onda ženu i sestru: Pucao u njih na tri različite lokacije, pa sebi oduzeo život, užas u Nemačkoj

Blic pre 13 minuta
Ubio sinove, a onda ženu i sestru: Pucao u njih na tri različite lokacije, pa sebi oduzeo život, užas u Nemačkoj

Policija navodi da nema dokaza o umešanosti treće strane u ovaj zločin Napadač je bio lovac, policija je pronašla oružje pored njegovog tela Muškarac (63) ubio je dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije u Nemačkoj, a potom izvršio samoubistvo.

Veruje se da je napadač prvo ubio sinove od 27 i 29 godina, a potom sestru, staru 60 godina, u njenom stanu u Rojtlingu, piše "Dejli mejl". Zatim je pucao u suprugu, staru 57 godina, u njihovoj kući u gradu Pfulingenu, a potom izvršio samoubistvo. Veruje se da njegova supruga nije biološka majka njegova dva sina. Lokalni mediji javljaju da je napadač bio lovac i da se utvrđuje da li je legalno posedovao oružje koje je pronađeno pored njega. Iz policije navode da
