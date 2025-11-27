Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Blic pre 1 sat
Osumnjičeni je priveden, a policija je obezbedila mesto događaja.

Osumnjičeni je priveden, a policija je obezbedila mesto događaja.

Bela kuća se oglasila povodom pucnjave Tri osobe, od kojih su dvojica pripadnici Nacionalne garde upucani su danas u blizini Bele kuće u Vašingtonu. Vatrogasna služba i služba hitne pomoći Vašingtona potvrdile su za Bi-Bi-Si da se tri osobe transportuju u bolnicu. Osumnjičeni je priveden, saopštila je metropolitanska policija Vašingtona. - Mesto događaja je obezbeđeno. Jedan osumnjičeni je u pritvoru - objavila je policija. Nije poznato u kom su stanju povređeni,
(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene: Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće, policija sve…

(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene: Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće, policija sve ogradila žutom trakom, sve službe na nogama

Blic pre 1 sat
