Pucnjava blizu Bele kuće: Dva pripadnika američke Nacionalne garde teško ranjena, uhapšen osumnjičeni

Dva pripadnika američke Nacionalne garde upucana su danas u blizini Bele kuće, saopštila je američka sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

Incident se dogodio u blizini metro stanice Faragut Vest. Prema izvorima iz vašingtonske policije, članovi Nacionalne garde su razmenili vatru sa osumnjičenim napadačem pre nego što su teško ranjeni. Pregled video-snimka sa mesta pucnjave pokazuje da je jedan napadač iz zasede napao gardiste, rekao je Džefri Kerol, pomoćnik načelnika vašingtonske policije. On je dodao da motiv napadača još uvek nije poznat. Osumnjičenog su zadržali drugi pripadnici garde i on se