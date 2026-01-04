Porodica potvrdila da je državljanin Srbije poginuo u požaru u Kran-Montani

Državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), koji se vodio kao nestao nakon požara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je porodica, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Prethodno je porodica poslala DNK uzorak, kako bi se utvrdio njegov identitet. Srpski državljanin Stefan Ivanović vodio se kao nestao posle požara. Ambasada Srbije u Švajcarskoj ima potvrdu od porodice, ali ne i zvaničnu potvrdu policije, saznaje RTS. Prema zvaničnim podacima koje ima ambasada, povređena su četiri državljanina Srbije. Dvojica povređenih prebačena su u Nemačku, dok je jednoj porodici ambasada pružila logističku pomoć, potvrđeno je RTS. Svi pogođeni
