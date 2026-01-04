Porodica i prijatelji prikupljaju novac kako bi se Stefanovo telo dopremilo u Srbiju: Heroj koji nije pobegao iz vatre

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Porodica i prijatelji prikupljaju novac kako bi se Stefanovo telo dopremilo u Srbiju: Heroj koji nije pobegao iz vatre

Nakon vesti da je Srbin Stefan Ivanović (30), za kojim se danima tragalo nakon jezivog požara u baru na skijalištu u Kran Montani, pronađen mrtav, porodica i prijatelji prikupljaju novčanu pomoć kako bi njegovo telo bilo dopremljeno u Srbiju.

Podsetimo, tokom novogodišnje proslave u baru "Le Constellation" u popularnom skijalištu u Švajcarskoj, došlo je do požara nakon što se najverovatnije, zapalio plafon kada ga pirotehnika, tačnije prskalice na bocama zahvatile. Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su usledile bile su jezive - omladina koja je mahom bila unutra kako bi se spasila gurali su se i pokušavali da napuste lokal dok je vatra gutala sve pred sobom. Ishod - katastrofalan, 40 osoba
