Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Pomoćnik načelnika policijske uprave u Vašingtonu Džef Kerol rekao je danas na konferenciji za novinare da nema naznaka da postoji još neki osumnjičeni za pucnjavu ispred Bele kuće u kojoj je teško ranjeno dvoje pripadnika Nacionalne garde, dok je direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel naveo da će pucnjava biti tretirana kao napad na službenika federalne policije. On je potvrdio da je dvoje pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju i da nisu