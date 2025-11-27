Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Kurir pre 1 sat  |  CNN
Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)
Pomoćnik načelnika policijske uprave u Vašingtonu Džef Kerol rekao je danas na konferenciji za novinare da nema naznaka da postoji još neki osumnjičeni za pucnjavu ispred Bele kuće u kojoj je teško ranjeno dvoje pripadnika Nacionalne garde, dok je direktor Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel naveo da će pucnjava biti tretirana kao napad na službenika federalne policije. On je potvrdio da je dvoje pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju i da nisu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Policija: nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na gardiste ispred Bele kuće

Policija: nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na gardiste ispred Bele kuće

Politika pre 1 sat
Blizu Bele kuće iz vatrenog oružja pogođena dva pripadnika Nacionalne garde, napadač priveden

Blizu Bele kuće iz vatrenog oružja pogođena dva pripadnika Nacionalne garde, napadač priveden

Beta pre 1 sat
Totalni haos i panika kod Bele kuće, Vašington na nogama! Vojnici ipak nisu mrtvi, guverner pogrešio, Tramp zagrmeo…

Totalni haos i panika kod Bele kuće, Vašington na nogama! Vojnici ipak nisu mrtvi, guverner pogrešio, Tramp zagrmeo: "Životinjo, platićeš!"

Blic pre 2 sata
Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi. Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi. Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Blic pre 2 sata
Policija: Nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće

Policija: Nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće

Telegraf pre 2 sata
"Ta životinja koja je pucala će platiti visoku cenu" Oglasio se Tramp nakon pucnjave kod Bele kuće: "Vojnici su u teškom…

"Ta životinja koja je pucala će platiti visoku cenu" Oglasio se Tramp nakon pucnjave kod Bele kuće: "Vojnici su u teškom stanju, ranjen i napadač"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBela kućaFBIpucnjava

Svet, najnovije vesti »

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao…

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao sa mesta nesreće

Blic pre 16 minuta
Ubio sinove, a onda ženu i sestru: Pucao u njih na tri različite lokacije, pa sebi oduzeo život – užas u Nemačkoj

Ubio sinove, a onda ženu i sestru: Pucao u njih na tri različite lokacije, pa sebi oduzeo život – užas u Nemačkoj

Blic pre 16 minuta
Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije! Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije! Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Blic pre 16 minuta
(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve…

(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve ogradila žutom trakom, sve službe na nogama

Blic pre 16 minuta
Dobre vesti iz Ljubljane: Slovenija će priznavati Srbima, Makedoncima, Bosancima, Crnogorcima zamenu vozačakih dozvola pod…

Dobre vesti iz Ljubljane: Slovenija će priznavati Srbima, Makedoncima, Bosancima, Crnogorcima zamenu vozačakih dozvola pod jednim uslovom

Kurir pre 46 minuta