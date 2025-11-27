Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Blic
Mesto zločina obezbeđeno je, a motiv napada još nije poznat Ministarstvo unutrašnje bezbednosti i FBI uključeni su u istragu Dvoje pripadnika Nacionalne garde koji su upucani danas ispred Bele kuće još su živi, ali su u kritičnom stanju, rekao je na konferenciji za novinare načelnik vašingtonske policije Džef Kerol, nakon što je prethodno guverner američke savezne države Zapadna Virdžinija Patrik Morisi rekao da su vojnici podlegli povredama. Prethodno, Morisi je
Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

