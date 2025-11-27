Pucano na gardiste

Vesti online pre 53 minuta  |  Fonet (A. S.)
Pucano na gardiste

Na dvojicu pripadnika Nacionalne garde pucano je u blizini Bele kuće u centru Vašingtona, nakon čega je policija privela jednog osumnjičenog, objavio je CNN.

Guverner Zapadne Vidržinije Partik Morisi je neporedno nakon pucnjave objavio da su pripadnici Nacionalne garde ubijeni, da bi nešto kasnije saopštio da je dobio protivrečne informacije o njihovom stanju i da čeka nove vesti. Tim povodom oglasio se i predsednik Donald Tramp, koji je na društvenoj mreži Truth socijalo naveo da su dvojica pripadnika Nacionalne garde “kritično ranjena”, a napadača je nazvao “životinjom” i poručio da će, uprkos tome što je i sam
