Blizu Bele kuće iz vatrenog oružja pogođena dva pripadnika Nacionalne garde, napadač priveden

Beta pre 24 minuta

 U Vašingtonu, blizu Bele kuće, večeras je otvorena vatra na dva pripadnika američke Nacionalne garde, ali se još ne zna kakvo je njihovo stanje: nakon što je prvo javljeno da su vojnici poginuli, ta izjava je povučena.

Poslednja informacija je da su vojnici u kritičnom stanju, a to su saopštili gradonačelnik Vašingtona i direktor FBI.

Pripadnici Nacionalne garde su iz Zapadne Virdžinije, a osumnjičeni za napad je priveden i ranjen je.

Guverner Zapadne Virdžinije je prvobitno rekao da su oni poginuli, ali je kasnije povukao izjavu rekavši da njegova kancelarija "dobija suprotstavljene izveštaje" o njihovom stanju.

Kancelarija guvernera za sada ne odgovara na pitanja o napadu i stanju vojnika.

Osumnjičeni je u pritvoru, ranjen je, ali se smatra da njegove povrede nisu opasne po život, rekao je AP-u jedan službenik za bezbednost koji je tražio anonimnost.

"U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima a istraga se nastavlja“, rekao je guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.

U toku je pregled snimaka sa lica mesta i veruje se da je osumnjičeni prišao vojnicima i izvukao pištolj, rekao je AP-u drugi službenik iz sfere bezbednosti, takođe pod uslovom anonimnosti.

Najmanje jedan od vojnika je razmenio vatru sa napadačem, rekao je taj zvaničnik.

Istražitelji pokušavaju da utvrde motiv napadača, uključujući i da li je išao na ove vojnike iz nekog konkretnog razloga, takođe je rekao zvaničnik.

Napad se dogodio na samo dva bloka severozapadno od Bele kuće.

Snimak na društvenim mrežama objavljen neposredno nakon toga prikazuje ekipe hitne pomoći kako pokušavaju da reanimiraju jednog vojnika i ukazuju pomoć drugom na trotoaru koji je prekrivenom srčom.

Vide se i drugi policajci kako par koraka dalje obuzdavaju osobu koja je na zemlji.

Prisustvo Nacionalne garde u glavnom gradu je već mesecima žarište sudske bitke i široke debatu o javnoj politici administracije predsednika SAD Donalda Trampa da se raspoređivanjem vojske po velikim gradovima bori protiv navodnih problema kriminala koji se izmakao kontroli.

Više od 300 pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije raspoređeno je u Vašington u avgustu.

Prošle nedelje, oko 160 njih se dobrovoljno prijavilo da ostane do kraja godine, dok su se ostali vratili u Zapadnu Virdžiniju, pre nešto više od nedelju dana.

Predsednik Donald Tramp, koji je bio na Floridi za Dan zahvalnosti, upozorio je u saopštenju na društvenim mrežama da će "životinja" koja je pucala na gardiste "platiti veoma visoku cenu".

(Beta, 27.11.2025)

Povezane vesti »

Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Kurir pre 9 minuta
Policija: nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na gardiste ispred Bele kuće

Policija: nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na gardiste ispred Bele kuće

Politika pre 19 minuta
Totalni haos i panika kod Bele kuće, Vašington na nogama! Vojnici ipak nisu mrtvi, guverner pogrešio, Tramp zagrmeo…

Totalni haos i panika kod Bele kuće, Vašington na nogama! Vojnici ipak nisu mrtvi, guverner pogrešio, Tramp zagrmeo: "Životinjo, platićeš!"

Blic pre 44 minuta
Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi. Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Šok obrt! Vojnici upucani kod Bele kuće su živi. Oglasio se načelnik vašingtonske policije, Tramp tražio hitnu meru

Blic pre 1 sat
Policija: Nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće

Policija: Nema naznaka o drugim osumnjičenima za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće

Telegraf pre 49 minuta
"Ta životinja koja je pucala će platiti visoku cenu" Oglasio se Tramp nakon pucnjave kod Bele kuće: "Vojnici su u teškom…

"Ta životinja koja je pucala će platiti visoku cenu" Oglasio se Tramp nakon pucnjave kod Bele kuće: "Vojnici su u teškom stanju, ranjen i napadač"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerVašingtonBela kućaVirdžinijaFBI

Svet, najnovije vesti »

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao…

Načelnik u Hrvatskoj pijan razbijao čaše i vazu, haos u zgradi opštine, policija zatekla tragove krvi: Pre tri meseca pobegao sa mesta nesreće

Blic pre 19 minuta
Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Pucnjava kod Bele kuće, sve vrvi od policije Upucane tri osobe, među njima dvojica vojnika: Tramp obavešten o svemu

Blic pre 19 minuta
(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve…

(Foto, video) Vojnik leži u lokvi krvi, gradom zavijaju sirene Prve fotografije i snimci pucnjave kod Bele kuće: Policija sve ogradila žutom trakom, sve službe na nogama

Blic pre 19 minuta
Glavnu nemačku partiju trese unutrašnji sukob: Nisu očekivali da će im se suprotstaviti neko iz sopstvenih redova i da im može…

Glavnu nemačku partiju trese unutrašnji sukob: Nisu očekivali da će im se suprotstaviti neko iz sopstvenih redova i da im može srušiti vladu!

Kurir pre 14 minuta
Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Napadač pucao sam: Nema drugih osumnjičenih za napad na Nacionalnu gardu ispred Bele kuće (video)

Kurir pre 9 minuta