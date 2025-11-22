Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj uoči sutrašnjih vanrednih predsedničkih izbora

U Republici Srpskoj (RS), jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine, danas je počela predizborna tišina uoči sutrašnjih vanrednih predsedničkih izbora, na kojima će se nadmetati šest kandidata.

Predizborna tišina počela je jutros u 7.00 i trajaće do zatvaranja biračakih mesta, odnosno do nedelje, 23. novembra do 19 sati. Kandidati za predsednika RS su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrataa, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i dva nezavisna kandidata – Igor Gašević i Slavko Dragičević. Pravo glasa imaju 1.264.364 građanina, koji će glasati