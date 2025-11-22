Prevremeni izbori u Republici Srpskoj: Sutra glasanje za predsednika RS, pravo glasa ima 1,26 miliona birača

U Republici Srpskoj (RS) sutra će se održati prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS), a pravo glasa na ovim izborima ima 1.264.364 birača, objavljeno je na zvaničnom sajtu Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Jutros u 7.00 časova počela je izborna tišina, koja će trajati sve do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19.00 časova. CIK je za učestvovanje na prevremenim izborima za predsednika RS kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i