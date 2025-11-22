Prevremeni izbori u Republici Srpskoj: Sutra glasanje za predsednika RS, pravo glasa ima 1,26 miliona birača

Serbian News Media pre 1 sat
Prevremeni izbori u Republici Srpskoj: Sutra glasanje za predsednika RS, pravo glasa ima 1,26 miliona birača

U Republici Srpskoj (RS) sutra će se održati prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS), a pravo glasa na ovim izborima ima 1.264.364 birača, objavljeno je na zvaničnom sajtu Centralne izborne komisije BiH (CIK).

Jutros u 7.00 časova počela je izborna tišina, koja će trajati sve do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 19.00 časova. CIK je za učestvovanje na prevremenim izborima za predsednika RS kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Radio 021 pre 51 minuta
Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj uoči sutrašnjih vanrednih predsedničkih izbora

Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj uoči sutrašnjih vanrednih predsedničkih izbora

Nova pre 1 sat
Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

N1 Info pre 56 minuta
Počela izborna tišina pred sutrašnje prevremene izbore za predsednika Republike Srpske

Počela izborna tišina pred sutrašnje prevremene izbore za predsednika Republike Srpske

Novi magazin pre 1 sat
Počela izborna tišina pred sutrašnje prevremene izbore za predsednika Republike Srpske

Počela izborna tišina pred sutrašnje prevremene izbore za predsednika Republike Srpske

Danas pre 2 sata
Republika Srpska bira novog predsednika

Republika Srpska bira novog predsednika

Vesti online pre 2 sata
Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj, sutra prevremeni predsednički izbori

Počela predizborna tišina u Republici Srpskoj, sutra prevremeni predsednički izbori

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaRepublika SrpskaMilorad DodikKandidaturaIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Obilan sneg jutros paralizovao Sarajevo, pada i u Republici Srpskoj

Obilan sneg jutros paralizovao Sarajevo, pada i u Republici Srpskoj

RTV pre 11 minuta
Prognozirano još padavina Obilan sneg jutros paralizovao Sarajevo zimske službe na mukama (video/foto)

Prognozirano još padavina Obilan sneg jutros paralizovao Sarajevo zimske službe na mukama (video/foto)

Dnevnik pre 41 minuta
Bosna prekrivena snegom, u Hercegovini pada kiša, preko planinskih prevoja otežan saobraćaj

Bosna prekrivena snegom, u Hercegovini pada kiša, preko planinskih prevoja otežan saobraćaj

Novi magazin pre 41 minuta
Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Počela predizborna tišina pred vanredne predsedničke izbore u Republici Srpskoj

Radio 021 pre 51 minuta
Sneg paralizovao Sarajevo i Banjaluku: Nadležni mole građane za oprez

Sneg paralizovao Sarajevo i Banjaluku: Nadležni mole građane za oprez

Euronews pre 16 minuta