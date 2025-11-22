Zvezdin poraz koji (ne) boli: Crne rupe u napadu i jedan faktor presudili u Valensijii

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u petak na teškom gostovanju u Valensiji (76:73), u 12. kolu Evrolige.

Valensija je jedna od ekipa koju je najteže pobediti na gostovanju, a Zvezdi je baš malo falilo da dođe do velikog brejka, kojim bi ostala na deobi prvog mesta na tabeli. Umesto toga, Hapoel se sada osamio na vrhu tabele sa skorom 9-3, dok je Zvezda na deobi druge pozicije sa 8-4 koliko imaju i Olimpijakos i Panatinaikos. S obzirom na težinu gostovanja i zalihu pobeda (ako tako možemo reći u ovako uzbudljivoj i neizvesnoj Evroligi), ovaj poraz nije toliko bolan za