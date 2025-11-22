The Guardian: U Moskvu narednih dana stiže grupa američkih generala

The Guardian: U Moskvu narednih dana stiže grupa američkih generala

Grupa američkih generala će verovatno stići u Rusiju krajem sledeće nedelje radi razgovora o planu za rešavanje sukoba u Ukrajini, prema izveštaju objavio je britanski list The Guardian.

Pozvao se pritom na „informacije dobijene od američkih izvora“. Vladimir Putin potvrdio je da je Rusija dobila američki plan od 28 tačaka. Napomenuo je da je tokom sastanka u Enkoridžu, na Aljasci, ruska strana potvrdila spremnost da razgovara o predlozima Vašingtona za rešavanje problema, uprkos teškoćama. Putin je naglasio da Ruska Federacija postiže ciljeve Specijalne vojne operacije, ali je spremna i za mirovne pregovore o Ukrajini. Tramp je u međuvremenu
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonGuardianRusija

