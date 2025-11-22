Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za vikend

Pressek pre 50 minuta  |  foto:spd Radnički
Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za vikend

Sportsko privredno društvo Radnički obaveštava Kragujevčane, da će zbog održavanja finalnog turnira Kupa u vaterpolu za mlađe kategorije doći će do izmene termina na zatvorenom bazenu ovog vikenda.

U subotu, 22. novembra, jutarnji termin neće biti dostupan građanima, dnevni termin će biti u periodu od 13 do 16.30, a večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. U nedelju, 23. novembra, jutarnji termin neće biti dostupan građanima, dnevni termin će biti od 13 do 16.30, a večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. Zatvoreni bazeni u Kragujecu inače imaju tri termina za građane - kupače - jutarnji (od 6 do 9.30 radnim danima, odnosno od 7 do 9.30
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Promena termina za građane na zatvorenom bazenu u Kragujevcu

Promena termina za građane na zatvorenom bazenu u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

DVODNEVNI PROGRAM O VAZDUHU, KLIMI I ENERGIJI – GRAĐANI KLJUČNI AKTERI BORBE

DVODNEVNI PROGRAM O VAZDUHU, KLIMI I ENERGIJI – GRAĐANI KLJUČNI AKTERI BORBE

Valjevska posla pre 15 minuta
JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

JKP „Naissus“: PLANIRANI RADOVI ZA SUBOTU

Gradski portal 018 pre 0 minuta
Elektrodistribucija Niš – 22.11.2025

Elektrodistribucija Niš – 22.11.2025

Gradski portal 018 pre 5 minuta
Promena termina za građane na zatvorenom bazenu u Kragujevcu

Promena termina za građane na zatvorenom bazenu u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 10 minuta
Program drugog Reflektor teatar festivala

Program drugog Reflektor teatar festivala

Glas Šumadije pre 5 minuta