Kragujevac: Izmena termina na zatvorenom bazenu za vikend

Sportsko privredno društvo Radnički obaveštava Kragujevčane, da će zbog održavanja finalnog turnira Kupa u vaterpolu za mlađe kategorije doći će do izmene termina na zatvorenom bazenu ovog vikenda.

U subotu, 22. novembra, jutarnji termin neće biti dostupan građanima, dnevni termin će biti u periodu od 13 do 16.30, a večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. U nedelju, 23. novembra, jutarnji termin neće biti dostupan građanima, dnevni termin će biti od 13 do 16.30, a večernji termin će biti dostupan od 22 do 24 sata. Zatvoreni bazeni u Kragujecu inače imaju tri termina za građane - kupače - jutarnji (od 6 do 9.30 radnim danima, odnosno od 7 do 9.30