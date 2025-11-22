Stojaković: Nismo uspeli da izvedemo ono što sam želeo da primenim

Stojaković: Nismo uspeli da izvedemo ono što sam želeo da primenim

“Ovo je jako dobar tim, jako dobro vođen, jako dugo su zajedno.

"Ovo je jako dobar tim, jako dobro vođen, jako dugo su zajedno. Postoje automatizmi koji su tu i ne treba im mnogo vremena da se nameste. Mi smo namestili igru kako nam odgovara u prvih 15 minuta. Oni su jako brzo promenili način igre, a mi nismo uspeli da za kratko vreme izvedemo ono što sam želeo da primenim. Kad promašiš šanse stigne kazna. Momci su dali sve od sebe, time sam zadovoljan", naveo je Stojaković, kome je ovo bila prva utakmica na kojoj je vodio ekipu crno-belih, za TV Arena Sport.
