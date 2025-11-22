Silovit sudar kod Nove varoši, jedno vozilo skoro potpuno smrksano: Na terenu ekipe policije i čeka se dolazak Hitne pomoći Nova Varoš – Na magistralnom pujtu Zlatibor – Nova Varoš tokom jutarnjih sati došlo je do teže saobraćajne nezgoda kada su se sudarila dva putnička vozila. - Jedno vozilo završilo je skoro potpuno smrskano van kolovoza, drugo je manje oštećeno. Na terenu je policija, čeka se dolazak i ekipe Hitne pomoći, kaže za RINU jedan od očevidaca. Za