Barns srušio Mančester siti za pobedu koju Njukasl čeka sedam godina

RTS pre 2 sata
Mančester siti i Pep Gvardiola doživeli su neočekivan poraz na "Sent Džejms parku", gde je Njukasl slavio rezultatom 2:1 (0:0) u 12. kolu Premijer lige.

Ovo je prvi trijumf za domaći tim nad Sitiem u Premijer ligi posle sedam godina, dok je Gvardiola, koji je imao šansu da se približi Arsenalu, ostao bez bodova i mogućnosti da smanji razliku na tabeli. U utakmici koja je bila poslastica za ljubitelje fudbala, prvo poluvreme je obeleženo revijom promašaja, jer su igrači obe ekipe imali nekoliko sjajnih prilika, ali nisu uspeli da postignu gol. Mančester siti je bio taj koji je imao više loptu u posedu, ali nisu
PSŽ ubedljiv za povratak na vrh tabele

Sportske.net pre 27 minuta
Pobeda prvoligaša iz Vranja: Dinamo Jug - Loznica 2:1

Vranje news pre 1 sat
Sosijedad odneo bodove iz pamplone: Osanuna pala posle preokreta

Kurir pre 1 sat
Navijači Fiorentine vređali Vlahovića: Haos u Firenci, srpski reprezentativac hteo da napusti teren

Dnevnik pre 1 sat
Njukasl konačno srušio siti: Barns bio koban po "građane"

Kurir pre 2 sata
Video: Golčina Kostića i uvrede za Vlahovića - pogledajte detalje sa meča Fiorentine i Juventusa

Kurir pre 2 sata
Uzbudljivo u Subotici, Spartak ispustio pobedu

Sportske.net pre 1 sat
Ključne reči

FudbalMančester SitiPremijer ligaGvardiola

Kris Pol završava karijeru na kraju sezone

Danas pre 1 sat
Teniska reprezentacija Španije u finalu Dejvis kupa

Danas pre 2 sata
Filip Kostić strelac u remiju Juventusa i Fiorentine u Seriji A

Danas pre 1 sat
Superliga Srbije: Neočekivan poraz Partizana od Železničara na domaćem terenu

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Barselona se ubedljivom pobedom vratila na „Kamp Nou“ posle više od dve godine

Danas pre 4 sati