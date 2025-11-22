Oblačno i hladno, ponegde pahulje i u nižim predelima

Srbiju i danas očekuje oblačno i hladno vreme, sa kišom, susnežicom i snegom. Pahulja će ponegde biti i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije. U većini mesta najviša dnevna temperatura do 6 stepeni, jedino će na krajnjem istoku i jugu zemlje biti nešto toplije, do 13 stepeni.

U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na jugoistoku gde će se i dalje zadržati malo toplije vreme. Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje, odnosno povećanje, visine snežnog pokrivača, ali ponegde i u nižim predelima zapadne Srbije. Najniža temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša temperatura od 2 do 6 stepeni, na istoku i krajnjem jugu od 10 do 13 stepeni. U Beogradu hladno povremeno s kišom i